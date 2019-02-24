صحيفة تكشف عن سبب رفض المراجع استقبال مسؤولين وتوقعات بتجدد التظاهرات

الخليج 365/ بغدادكشفت صحيفة خليجية، الاحد، عن سبب رفض المراجع الدينية استقبال مسؤولين في الحكومة العراقية، فيما اكد مصدر سياسي وجود مؤشرات سلبية بشأن تجدد التظاهرات في جنوب البلاد.

ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله ان "الحكومة تلقت إشارات سلبية حول احتمال تجدد التظاهرات جنوب العراق"، مشيراً إلى أن "هذا الأمر هو السبب الرئيس وراء رفض المراجع الدينية في النجف وكربلاء استقبال مسؤولين في الحكومة".



واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "تقرير وزارة التخطيط يشير إلى ارتفاع مؤشر الفقر والبطالة في جنوب العراق، خصوصاً في محافظات البصرة وبابل وذي قار والقادسية والنجف، بالإضافة إلى استمرار سوء الخدمات، خصوصاً الماء والكهرباء والقطاع الصحي"، لافتا الى "وجود تململ لدى العشائر أيضاً، وليس فقط التيار المدني أو شريحة الشباب في تلك المحافظات".

وأكد أن "الحكومة تدرس حالياً خياراً قُدم لها، وهو أن تشرف بنفسها على مشاريع تنموية في تلك المحافظات وسحبها من مجالس المحافظات، كونها الحلقة الأكثر فساداً وإضاعة للأموال، وقد تتولى وزارات الصناعة والإعمار والإسكان والبلديات وشركات عراقية حكومية الملف".

وكانت أعداد المتظاهرين في محافظات الجنوب، وتحديداً بالبصرة، قد تراجعت، إلا أنها لم تنقطع، إذ ما تزال الاحتجاجات متواصلة في أحياء مثل الحكيمية والهارثة والقرنة وأبو الخصيب ومركز مدينة البصرة، منذ انطلاقها في تموز 2018، فيما توقفت في مدن أخرى، مثل كربلاء والنجف وبابل وميسان والناصرية.

