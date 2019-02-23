امانة بغداد تعلن رفع حواجز كونكريتية امام الفوج التاسع بشارع حيفا وسط العاصمة

اعلنت امانة بغداد، السبت، رفع حواجز كونكريتية امام مبنى الفوج التاسع بشارع حيفا وسط العاصمة.
وقالت الامانة في بيان مقتضب تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إنه "بالتنسيق مع القوات الامنية قامت الامانة اليوم برفع الصبات الكونكريتية من امام الفوج التاسع في شارع حيفا وسط بغداد، وباشرت بحملة تنظيف ورفع للنفايات".
يشار الى ان امانة بغداد اعلنت خلال الايام الماضية عن رفع العديد من الكتل الكونكريتية في مناطق متفرقة من العاصمة.
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