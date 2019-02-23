محافظ النجف يطالب الحكومة المحلية في الأنبار بكشف ملابسات حادثة الثرثار

الخليج 365/ بغدادطالب محافظ النجف لؤي الياسري، السبت، الحكومة المحلية في الأنبار بكشف ملابسات حادثة الثرثار التي راح ضحيتها مجموعة من المدنيين.

وقال الياسري في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، "لقد عودنا الإرهاب - كما هو ديدنه على الغدر والاستخفاف بالدماء - من دون النظر إلى كون المقابل رجلاً كان أم إمرأة أو كبيرا أو صغيرا فشيمتهم كانت ولازالت هي الغدر والحقد والكراهية".



واضاف "اليوم فقدنا ثلة طيبة من أبناء عشيرة آل بدير بناحية العباسية أثناء تواجدهم في شمال الانبار بعد تعرضهم للغدر وهم أُناس عزل سواء أنهم يقتاتون رزقهم بالحلال، فإننا في الحكومة المحلية في محافظة النجف الأشرف نتقدم بأحر التعازي والمواساة لعوائل المغدورين ولأبناء النجف الاشرف الكرام".

وتابع الياسري، "ومن هنا نطالب الحكومة المحلية بالأنبار والأجهزة الأمنية بالأنبار بكشف ملابسات حادثة الثرثار صباح اليوم وتقديم الجناة للعدالة، كما أننا نطالب الحكومة المركزية والقوات المسلحة بكل صنوفها والأبطال من رجال الحشد الشعبي للضرب بيد من حديد وبكل قوة لجميع الحواضن العفنة لداعش الإرهابي للقضاء على آخر وجود له".

واعلن مستشفى الفلوجة التعليمي، اليوم السبت، عن وصول خمس جثث من ابناء النجف اعدمهم تنظيم "داعش" قرب بحيرة الثرثار شمال الانبار.

واعلنت اللجنة الامنية في مجلس الانبار، اليوم السبت، عن اصابة ثلاثة من الحشد الشعبي خلال اخلائهم الجثث الخمس قرب بحيرة الثرثار شمال المحافظة.

