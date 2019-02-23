بالجدول.. كمية الامطار التي سقطت في البلاد امس



اعلنت هيئة الانواء الجوية، السبت، عن جدول بكمية الامطار التي سقطت في البلاد خلا الـ24 ساعة الماضية. الخليج 365/ بغداداعلنت هيئة الانواء الجوية، السبت، عن جدول بكمية الامطار التي سقطت في البلاد خلا الـ24 ساعة الماضية. وبحسب الجدول الذي نشرته الهيئة فيأن اعلى كمية امطار سقط امس كانت في محافظة دهوك والتي بلغت 18.7 ملم، تلتها منطقة تلعفر بـ7.6 ملم ومن ثم مدينة تكريت بكمية 7.1 ملم. فيما شهدت العاصمة بغداد سقوط قطرات ليلة امس الجمعة.







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