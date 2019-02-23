النصر ينفي وجود مفاوضات بشأن مستقبل العبادي السياسي

الخليج 365/ بغدادنفى ائتلاف النصر، السبت، وجود اي مفاوضات بشأن مستقبل زعيمه حيدر العبادي السياسي او تسلم اي منصب خلال الفترة المقبلة، مبينا ان العبادي ليس من المتشبثين في المناصب.

وقال القيادي بالائتلاف علي السنيد في بيان تلقت الخليج 365، ان "وسائل اعلام، نشرت خبراً منسوب لي، غير صحيح، لأهداف سياسية معروفة"، مؤكدا انه "لا توجد اي مفاوضات بشأن مستقبل العبادي السياسي او تسلم اي منصب خلال الفترة المقبلة".



وأضاف السنيد ان "العبادي ليس من المتشبثين في المناصب او السلطة، هو عمل في المرحلة السابقة من اجل وحدة البلد، وسيادة البلاد، واعادة العراق الى حاضنته العربية والإقليمية والعلاقات الدولية، وهو اهم ما لديه حاليا اكمال مسيرة الاصلاح، التي بدء بها من الانتصار على الداعش، ثم الفساد".

ونسبت وسائل اعلام محلية، في وقت سابق، خبراً للسنيد كشف فيه عن وجود مفاوضات سياسية بشان مستقبل العبادي السياسي، مشيرا الى ان الأيام المقبلة ستشهد مفاجئات.

