أخمدت فرق الدفاع المدني، مساء اليوم الجمعة، الحريق الذي اندلع داخل مرأب في الكاظمية شمالي بغداد.
وقال مصدر بالشرطة في حديث لـ الخليج 365، إن "الدفاع المدني أخمد الحريق الذي اندلع في خزان وقود سعة 5000 لتر كاز داخل مرأب ضمن مدينة الكاظمية".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الحريق لم يتسبب بوقوع خسائر بشرية".
وكان مصدر في الشرطة أفاد، في وقت سابق من اليوم الجمعة، باندلاع حريق داخل مرأب مخصص للمولدات في الكاظمية شمالي بغداد.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني يخمد حريق الكاظمية دون وقوع خسائر بشرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.