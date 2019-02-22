اندلاع حريق داخل مرأب في الكاظمية

الخليج 365/ بغدادأفاد مصدر في الشرطة، الجمعة، باندلاع حريق داخل مرأب في الكاظمية شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقاً اندلع داخل مرأب مخصص للمولدات في الكاظمية".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "فرق الدفاع المدني وصلت إلى مكان الحريق وتعمل على إخماده".

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.

