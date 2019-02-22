بالفيديو تنامي تجارة وتعاطي المخدرات في واسط

حتى العام الفين وخمسة عشر لم تسجل محافظة واسط اية حالة تعاطي او متاجرة بالمخدرات غير ان ما تلا تلك الاعوام سجل ارتفاعا في نسبة التعاطي بشكل جعل الاجهزة الامنية تضاعف جهودها لمكافحة ما وصفه مختصون بالفايروس الخطير .

اكاديميون دعوا الى تشكيل لجنة دائمية مشتركة تضم دوائر الصحة والشرطة والقضاء وممثلين عن قوات الحدود لوضع الية تمنع انتشار المخدرات لاسيما وان الحكومة المحلية اعترفت بتقصيرها في هذا الموضوع .



مئة وسبعون متعاطيا كان مصيرهم التوقيف ومن ثم السجن بسبب تعاطيهم المخدرات، هذه الاحصائية اعلنتها القيادة الامنية في واسط للعام الفين وثمانية عشر فقط مؤكدة ان مسؤولية محاربة تلك الظاهرة تقع على جميع المؤسسات التربوية والاكاديمية ومنظمات المجتمع المدني وليس الجانب الامني فقط .