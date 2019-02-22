نائب عن سائرون: الخلاف على مرشح الداخلية انتهى

الخليج 365/ بغداداكد النائب عن تحالف سائرون، الجمعة، ان الخلاف على مرشح وزارة الداخلية قد "انتهى"، مشيرا الى وجود بوادر كبيرة لانهاء الازمة من خلال تقديم اسماء جديدة لرئيس مجلس الوزراء بشان الحقائب الوزارية المتبقية، فيما شدد على ان ملف استكمال الكابينة الوزارية سيغلق بالجلسة الثانية من الفصل التشريعي المقبل.

وقال النائب علاء الربيعي في حديث لـ الخليج 365، إن "الحوارات واللقاءات السابقة بين الفتح وسائرون نتج عنها تشكيل عدة لجان لخلق رؤية اكثر وضوح للعملية السياسية بالمرحلة المقبلة"، مبينا ان "العراق لا يتوقف على مرشح او شخص واحد ولا تتوقف حكومة عادل عبد المهدي على شخص بل ينبغي ان تكون هنالك مرونة من جميع الاطراف".



واضاف الربيعي ، ان "المرحلة السابقة حصلت فيها بعض الخلافات على مرشح وزارة الداخلية ووزارة الدفاع"، لافتا الى ان "الخلاف على مرشح وزارة الداخلية قد انتهى وهنالك بوادر كبيرة لانهاء بوادر الازمة من خلال تقديم اسماء جديدة لرئيس مجلس الوزراء بشان الحقائب الوزارية المتبقية".

ولفت الربيعي، الى ان "هنالك اكثر من اسم سيتم تقديمها لكل وزارة ويتم ترك الخيار لرئيس مجلس الوزراء لاختيار الانسب وكما حصل بالوزارات السابقة التي تم حسمها"، مشددا على ان "كابينة رئيس الوزراء ستكتمل بالجلسة الثانية من الفصل التشريعي المقبل وسيتم غلق ملف تشكيل الحكومة".

وكان النائب عن تحالف البناء بهاء الدين النوري اكد، الاثنين 18 شباط 2019، ان هنالك توافقات جديدة بشان الوزارات المتبقية حصلت وسيتم قطف ثمارها خلال وقت قريب.

يشار الى ان تحالفي الفتح وسائرون عقدا اجتماعا بمقر الهيئة السياسية للتيار الصدري ببغداد في 11 شباط 2019 لمناقشة عدد من الملفات من بينها تفعيل ملف الخدمات والنهوض بواقع المحافظات واستكمال الكابينة الوزارية لحكومة عادل عبد المهدي.

