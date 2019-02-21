الثقافة: سنعمل على إعادة المنحة المالية لمستحقيها من الصحفيين والمثقفين بعيدا عن المجاملات

الخليج 365/ بغداداكدت وزارة الثقافة والسياحة والاثار، الخميس، انها تعمل على إعادة المنحة المالية لمستحقيها من الصحفيين والمثقفين "بعيدا عن المجاملات"، مشيرة الى ان العمل الوزاري لا يكتمل الا مع اعلام وصحافة حرة ونزيهة.

وقال وزير الثقافة والسياحة والاثار عبد الامير الحمداني في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، "سنعمل على اعادة المنحة المالية لمستحقيها من الصحفيين والمثقفين"، لافتا الى انه "بحثنا ذلك الامر مع رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي".



واضاف الحمداني، ان "هذه المنحة المالية ستكون لمستحقيها الحقيقيين وفقا للشروط والضوابط وبعيدا عن المجاملات"، مضيفا ان "العمل النقابي محترم ويجب اعطاء المزيد من الحريات للنقابات لاداء دورها الحقيقي في المجتمع".

وتابع الحمداني، ان "العمل الوزاري لا يكتمل الا مع اعلام وصحافة حرة ونزيهة"، مشيرا الى "ضرورة تسهيل مهمة الصحفيين في زيارة المواقع الاثرية والمتاحف العراقية وسهولة الوصول الى المعلومة الحقيقية من مصدرها".

