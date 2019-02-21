العراق يدين الانفجار قرب جامع الازهر ويجدد موقفه الثابت من رفض العنف

الخليج 365/ بغداددانت وزارة الخارجية العراقية، الخميس، الانفجار الذي وقع قرب جامع الازهر في مصر، فيما جددت موقف العراق الثابت من رفض العنف.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، "تعرب وزارة الخارجية العراقية عن إدانتها، واستنكارها الشديدين للحادث الإرهابي بانفجار عبوة ناسفة قرب جامع الأزهر في العاصمة المصرية القاهرة، والذي أدى إلى مقتل شرطيين وإصابة ثلاثة ضباط".



واضاف الصحاف، أن "وزارة الخارجية تجدد موقف العراق الثابت من رفض العنف، والإرهاب مهما كانت الدوافع، والأسباب".

وتابع الصحاف، أن "الوزارة تعرب عن تعازيها لذوي الضحايا، ولجمهورية مصر العربية حكومة وشعباً، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل".

