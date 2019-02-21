هزة ارضية بقوة 4.3 درجة تضرب غرب ايران

افادت وكالة انباء "فارس"، الخميس، باصابة شخصين بهزة ارضية ضربت ناحية باينكان التابعة لمدينة باوة بمحافظة كرمانشاه غرب ايران.
وبحسب الوكالة، وقعت الهزة الارضية بقوة 4.3 درجة في الساعة 12 و 31 دقيقة من بعد ظهر اليوم الخميس بالتوقيت المحلي (التاسعة ودقيقة واحدة صباحا بتوقيت غرينتش) في عمق 8 كم من سطح الارض وعلى بعد 18 كم من مدينة يابنكان.
واضافت أن شخصين اصيبا بجراح بسيطة اثناء الفرار حين وقوع الهزة الارضية، وشعر بها كذلك سكان مدن باوة وثلاث باباجاني وجوانرود واورامانات.
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