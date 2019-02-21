مفوضية الانتخابات: سنعمل على اعداد تقرير بشأن شفافية الانتخابات السابقة

الخليج 365/ بغداداكدت مفوضية الانتخابات، الخميس، انها ستعمل على اعداد تقرير بشأن شفافية الانتخابات السابقة، مبينة ان هذا التقرير سيوزع على الرئاسات الثلاث والمنظمات الدولية وبعثة الاتحاد الاوربي خلال الايام القادمة.

وقالت المفوضية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "من منطلق شفافية عمل مفوضية الانتخابات فقد خضعت الانتخابات النيابية السابقة التي جرت بتاريخ الـ12 من ايار 2018، لمراقبة المنظمات المحلية والدولية ومن ضمنها بعثة الاتحاد الاوربي لمراقبة الانتخابات "، مبينة انها "دأبت على الاهتمام بجميع التقارير التي ترد من جميع المنظمات والخاصة بالشأن الانتخابي".



واضافت انه "فيما يتعلق بتقرير بعثة الاتحاد الاوربي الاخير والذي تداولته وسائل الاعلام، فانها عاكفة على اعداد تقرير مفصل واجابة رسمية على ماورد في التقرير اعلاه وفي الجانب الخاص المتعلق بعمل المفوضية"، مشيرة الى ان "هذا التقرير سيوزع الى الرئاسات الثلاث والمنظمات الدولية وبعثة الاتحاد الاوربي وسينشر بالموقع الرسمي للمفوضية خلال الايام القادمة".

يذكر ان عددا من وسائل الاعلام تناقلت في وقت سابق، تقريرا لخبراء الانتخابات في الاتحاد الاوروبي، بشأن الانتخابات التي جرت في العراق في الـ12 من ايار 2018، حيث حددت فيه 11 نقطة سلبية تخص عمل المفوضية.

