برهم صالح: القوى السياسية امام مسؤولية والتزام دستوري لتجاوز الخلافات والتعثر

الخليج 365/ بغدادشدد رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، ان امام القوى السياسية مسؤولية والتزام دستوري لتجاوز الخلافات والتعثر، لافتا الى اهمية الانتقال الى والانتقال الى مرحلة البناء والاعمار.

وقال مكتب صالح في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل اليوم، نائب رئيس الجمهورية الأسبق، رئيس المكتب السياسي لحزب دعاة الاسلام ـ تنظيم العراق خضير الخزاعي"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء بحث اخر المستجدات الامنية والسياسية على الساحتين المحلية والعربية".



واكد صالح خلال البيان على "اهمية اعتماد الحوار الصريح والبناء في معالجة الاشكاليات بين الفرقاء السياسيين"، مشددا على ان "امام القوى السياسية مسؤولية والتزام دستوري لتجاوز الخلافات والتعثر والانتقال الى مرحلة البناء والاعمار وتدعيم الاقتصاد والتقدم في عملية التنمية بما يخدم آمال وتطلعات ابناء الشعب العراقي".

من جهته ثمن الخزاعي "جهود رئيس الجمهورية في تقريب وجهات النظر بين جميع الاطراف السياسية للحفاظ على التجربة الديمقراطية والمنجزات المتحققة".

