مفتش الصناعة: أحكام بالسجن بحق 10 موظفين أحدهم بدرجة مدير عام وكالة

الخليج 365/ بغدادأعلن مفتش عام وزارة الصناعة والمعادن، الخميس، صدور احكام بالسجن بحق عشرة موظفين احدهم بدرجة مدير وكالة، بعد ادانتهم بتهم الفساد.

وقال مفتش عام الوزارة عدنان كريم سلمان، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "احكاما قضائية بادانة 10 موظفين صدرت بناءاً على التحقيقات التي اجراءها المكتب آنفا بدعم من الوزير لمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام".



وأوضح أن "هذه الاحكام صدرت من قبل محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة وغسل الاموال والجريمة الاقتصادية ومحكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة"، مبينا أنه تم "الحكم عليهم بالحبس لمدة سنة واحدة احدهم بدرجة مدير عام وكالة".

واشار الى "صدور احكام قضائية بإدانة موظفين اثنين من وزارات أخرى والحكم عليهما بالحبس لمدة (سنة واحدة) وذلك عن المخالفات المتعلقة بعقد مبرم مع إحدى الشركات المستثمرة وتسببهم بحصول ضرر بالمال العام".

وقال ايضا إن "احكاما قضائية غيابيه صدرت من قبل محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة بحق المستثمر والمدير المفوض للشركة المعنية والحكم عليهما غيابياً بالحبس لمدة (سبعة سنوات) لقيامهما بسرقة مبلغ قدره (35,023,223,392) دينار (خمسة وثلاثون مليار وثلاثة وعشرون مليون ومائتان وثلاثة وعشرون ألف وثلاثمائة واثنان وتسعون دينار) وإعطاء الحق للجهة المتضررة للمطالبة بالتعويض عما اصابها من ضرر".

