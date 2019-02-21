أحكام مختلفة بالسجن على متاجرين بالمخدرات

الخليج 365/ بغدادأصدرت المحكمة الجنائية المركزية ومحكمة جنايات ذي قار، الخميس، أحكاماً مختلفة بالسجن مع غرامات مالية بحق مدانين عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "محكمة جنايات ذي قار قضت حكما بالسجن لمدة عشر سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار بحق مدان عن جريمة الاتجار بالأدوية المخدرة في مدينة البطحاء".



وأضاف البيان، أن "محكمة جنايات ذي قار نظرت قضية مدان ثان وحكمت عليه بالسجن لمدة سبع سنوات وغرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار عن جريمة حيازة حبوب مخدرة بقصد المتاجرة فيها".

وتابع، أن "المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية قضت حكما بالسجن لمدة ست سنوات مع غرامة مالية قدرها 30 مليون دينار بحق مدانين عن جريمة الحيازة على مادة الكرستال المخدرة بهدف الترويج لها في العاصمة بغداد".

وأشار البيان، إلى أن "الاحكام صدرت وفقاً لأحكام المادة 28/اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

