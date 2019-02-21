وفي هذا السياق، فقد اكد مسؤولون اميركيون استمرار التحالف الدولي بدعم العراق في القضاء على الارهاب وفكره المتطرف. ولفتوا الى إن داعش لا يزال يشكل خطراً في العراق، وهناك من يسانده في ترويج الافكار المنحرفة والتضليل الإعلامي.
ويذكر أن فعاليات المؤتمر التي تستمر يومين، تتضمن عشر جلسات بحثية يشترك بها خبراء ومستشارون وباحثون من العراق ومن ممثلي ستين دولة وثلاث منظمات دولية ومراكز أبحاث عالمية.
يمكنكم مشاهدة التقرير الكامي في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: مشاركة دولية واسعة في المؤتمر الدولي الرابع لمكافحة اعلام داعش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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