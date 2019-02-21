بالفيديو: مشاركة دولية واسعة في المؤتمر الدولي الرابع لمكافحة اعلام داعش

حرب جديدة يخوضها العراق ضد الفكر الداعشي المتطرف للقضاء عليه بعد دحر التنظيم عسكريا. هذا ما افصح عنه المؤتمر الدولي الرابع لمكافحة اعلام داعش، والمنعقد في بغداد بمشاركة دولية واسعة.

وفي هذا السياق، فقد اكد مسؤولون اميركيون استمرار التحالف الدولي بدعم العراق في القضاء على الارهاب وفكره المتطرف. ولفتوا الى إن داعش لا يزال يشكل خطراً في العراق، وهناك من يسانده في ترويج الافكار المنحرفة والتضليل الإعلامي.



ويذكر أن فعاليات المؤتمر التي تستمر يومين، تتضمن عشر جلسات بحثية يشترك بها خبراء ومستشارون وباحثون من العراق ومن ممثلي ستين دولة وثلاث منظمات دولية ومراكز أبحاث عالمية.

يمكنكم مشاهدة التقرير الكامي في الفيديو المرفق أعلاه.

