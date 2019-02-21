مصرع مدني بسقوط سيارته من أعلى جسر في بغداد

الخليج 365/ بغدادأفاد مصدر في الشرطة، الخميس، بأن مدنياً لقي مصرعه بعدما انقلبت سيارته وسقطت من أعلى جسر الشعلة شمال غربي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "سيارة انقلبت وسقطت من أعلى جسر الشعلة شمال غربي بغداد، ما أسفر عن مصرع صاحبها وإصابة آخر".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن سبب الحادث هو انفجار إطار السيارة".

