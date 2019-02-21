تحقيق الرصافة تصدق اعترافات متهمين اثنين زوّرا معاملات جمركية

الخليج 365/ بغدادصدقت محكمة تحقيق الرصافة في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، الخميس، اعترافات متهمين اثنين يقومان بتزوير المعاملات الجمركية في المنافذ الحدودية.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المتهمين كانا يقومان بتزوير المعاملات في منافذ زرباطية ومندلي والصفراء سابقاً لقاء مبالغ مالية".

ولفت البيان، إلى أن المتهمين "قاما بتزوير التصاريح إضافة إلى الأوراق المتعلقة بالضريبة المفروضة على البضائع الداخلة إلى البلاد".



وأضاف البيان، أن "المحكمة صدقت اعترافات المتهمين واتخذت الإجراءات كافة بحقهما وستتم إحالتهما إلى المحكمة المختصة لينالا جزاءهما العادل".