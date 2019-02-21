فعلى الرغم من ان الجانبين كثّفا لقاءاتهما، في الوقت الأخير، وتقول المصادر انها في الطريق لحسم مرشح حقيبة الداخلية بعد موافقة تحالف الفتح على استبدال فالح الفيّاض بمرشح آخر بشكل مبدئي، الا ان الفياض حتى الان يعتبر المرشح الرسمي المقدم من قبل رئيس الوزراء الى مجلس النواب.
ومع ذلك، فان المفاوضات دخلت مرحلة جديدة، حيث قلب الجانبان ورقة الفياض والداخلية. والان يتم البحث عن مرشحين جدد، يطالب سائرون بدراسة سيرهم الذاتية قبل تقديمهم للترشيح. وهذا ما اثار امتعاض الفتح الذي يرى في ذلك فرضا للارادات، خاصة وانه يعد سحب ترشيح الفياض تنازلا كبيرا من قبله لا يتطلب بعدها عرض مرشحيه وأخذ موافقة ومباركة سائرون.
وفي هذه الاثناء، يتم تداول مقترح تقديم مرشحي الوزارات الثلاث المتبقية بالاضافة الى استبدال وزيرة التربية، بسلة واحدة، وهو ما يعقد المشهد اكثر، لا سيما وان الكتل الكردية لم تحسم مرشح العدل، وايضا السنية لا تزال مختلفة على الدفاع. لكن تحالف سائرون دعا على لسان النائب ماجد الجنابي الكتل الى اعتماد ذلك المقترح الذي يقول انه سيخدم عمل مجلس النواب، لينهي ملف استكمال الكابينة الحكومية.
يمكنكم مشاهدة التقرير الكامي في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: سائرون يطالب الفتح بتقديم السير الذاتية لبدلاء الفياض لدراستها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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