القضاء الاداري تلغي قرار مجلس واسط وتعتبر انتخاب المياحي لمنصب المحافظ قانونيا



اعلن المكتب الاعلامي لمحافظ واسط محمد المياحي، الخميس، ان محكمة القضاء الاداري الغت قرار مجلس واسط واعتبرت انتخاب محمد المياحي لمنصب المحافظ قانونيا. الخليج 365/ بغداداعلن المكتب الاعلامي لمحافظ واسط محمد المياحي، الخميس، ان محكمة القضاء الاداري الغت قرار مجلس واسط واعتبرت انتخاب محمد المياحي لمنصب المحافظ قانونيا. وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365، ان "محكمة القضاء الإداري اصدرت قرارها بإلغاء قرار مجلس محافظة واسط المرقم 1262 كونه غير قانوني بشان انتخاب المحافظ محمد جميل المياحي". واضاف المكتب ان "المحكمة اعتبرت ان انتخاب المياحي لمنصب المحافظ دستوريا وقانونيا".





وأعلن عضو مجلس محافظة واسط مهدي الموسوي، في (22 كانون الثاني 2019)، تصويت المجلس على إلغاء قراره السابق بانتخاب محمد جميل المياحي محافظاً، فيما صوت المجلس، على اختيار عضو المجلس غضنفر البطيخ لمنصب المحافظ.

وأعلن عضو مجلس محافظة واسط مهدي الموسوي، في (22 كانون الثاني 2019)، تصويت المجلس على إلغاء قراره السابق بانتخاب محمد جميل المياحي محافظاً، فيما صوت المجلس، على اختيار عضو المجلس غضنفر البطيخ لمنصب المحافظ.

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