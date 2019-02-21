انتظار الشمري: كنت ضحية صراع سياسي والقضاء الإماراتي برأني

الخليج 365/ بغدادأكدت مرشحة الانتخابات العراقية السابقة انتظار الشمري، الخميس، صدور حكم من القضاء الاماراتي ببراءتها من الفيديو "اللااخلاقي" الذي نسب لها وابعدها عن الانتخابات في حينها، فيما اشارت الى أنها كانت ضحية "صراع سياسي".

وقالت الشمري في حديث لـ الخليج 365، إن "محكمة رأس الخيمة وبعد اطلاعها على تقرير خبير استشاري قررت ان الفيديو الذي ظهر في وقت الانتخابات النيابية السابقة مفبرك وغير صحيح".



وأوضحت الشمري أنها "كانت ضحية صراع سياسي"، معربة عن املها بأن "ينصفني القضاء في بلدي بعد أن انصفني القضاء بالامارات".

من جانبها قالت وسائل اعلام اماراتية، إن "محكمة رأس الخيمة حكمت لصالح انتظار الشمري بمبلغ 7 آلاف درهم وسجن من سربه لمدة شهرين وإبعاده عن الإمارات".

وتنشر الخليج 365، وثائق تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صادرة عن القضاء الاماراتي تتضمن تفاصيل هذا الملف.

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