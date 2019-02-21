نصار الربيعي: انهاء العمل بالوكالات بشكل نهائي اعتبارا من مطلع حزيران

الخليج 365/ بغدادأكد رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي، الخميس، انهاء العمل بالوكالات بشكل نهائي اعتبارا من مطلع حزيران المقبل، مشيرا الى أن العمل بالوكالة يجعل المؤسسات الحكومية "ضعيفة جدا".

وقال الربيعي في مؤتمر صحافي مشترك عقده، اليوم، مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، عقب زيارة الاخير مقر الهيئة في بغداد، وحضرته الخليج 365، إن "انهاء العمل بالوكالات بشكل نهائي سيكون قبل الموعد المقرر في 30 حزيران المقبل".



وأضاف الربيعي أن "انهاء العمل بالوكالات وبشكل نهائي سيكون اعتبارا من مطلع حزيران المقبل".

واعتبر الربيعي أن "العمل بالوكالة يجعل المؤسسات الحكومية ضعيفة جدا، وجميعنا متفقين على انهاء هذا الامر"، لافتا الى أن "الوزراء جاؤا على اساس الابتعاد عن المحاصصة والاحزاب السياسية".