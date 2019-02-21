أكد رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي، الخميس، انهاء العمل بالوكالات بشكل نهائي اعتبارا من مطلع حزيران المقبل، مشيرا الى أن العمل بالوكالة يجعل المؤسسات الحكومية "ضعيفة جدا".
وقال الربيعي في مؤتمر صحافي مشترك عقده، اليوم، مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، عقب زيارة الاخير مقر الهيئة في بغداد، وحضرته الخليج 365، إن "انهاء العمل بالوكالات بشكل نهائي سيكون قبل الموعد المقرر في 30 حزيران المقبل".
وأضاف الربيعي أن "انهاء العمل بالوكالات وبشكل نهائي سيكون اعتبارا من مطلع حزيران المقبل".
واعتبر الربيعي أن "العمل بالوكالة يجعل المؤسسات الحكومية ضعيفة جدا، وجميعنا متفقين على انهاء هذا الامر"، لافتا الى أن "الوزراء جاؤا على اساس الابتعاد عن المحاصصة والاحزاب السياسية".
كانت هذه تفاصيل خبر نصار الربيعي: انهاء العمل بالوكالات بشكل نهائي اعتبارا من مطلع حزيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.