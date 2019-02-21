كركوك: نجاح عملية جراحية لرفع ورم بوزن 12 كغم من فتاة شابة

أعلنت إدارة مستشفى كركوك العام، الخميس، عن نجاح إجراء عملية جراحية كبيرة لرفع ورم بوزن 12 كغم من بطن فتاة شابة.
وقال الدكتور حارث خالد أخصائي الجراحة في مستشفى كركوك العام، ان "فريقا طبيا بإشرافه تمكن من إجراء عملية جراحية فوق الكبرى لمريضة شابة كانت تعاني من وجود ورم كبير في البطن ادى الى ظهور علامات ومضاعفات للمريضة منها انتفاخ والآلام في البطن وبعد مراجعتها للمستشفى تم تشخيص الحالة وإجراء عملية ناجحة لرفع الورم من المبيض الأيمن والعملية استغرقت ساعة من الزمن ".
وتابع ان "وزن الورم بلغ 12 كغم وهي من الحالات النادرة ان تصاب فتاة شابة بعمر 18 سنة بورم مثل هذا الحجم وهناك احتمال ان يكون ورم سرطاني ولكن ننتظر الفحوصات الخاصة بالورم والمريضة بحالة جيدة الان وهي في ردهة الجراحية".
وبين الدكتور حارث ان الفريق الطبي كان ضم "الدكتور عبدالله ابراهيم طبيب مخدر وموسى مهدي مساعد جراحة وجميلة صالح ويحيى فاروق مساعدين جراحة وهيوا نبيل مساعد تخدير".
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