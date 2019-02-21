المباشرة بزرع شجرة مقدسة لدى اليابانيين على طريق مطار بغداد

الخليج 365/ بغداداعلنت امانة بغداد، الخميس، المباشرة شجرة مقدسة لدى اليابانيين على طريق مطار بغداد، مبينة انها ستقوم باكثارها في حال نجاح زراعتها وتحملها الظروف المناخية للعاصمة.

وقالت الامانة في بيان لها تلقت الخليج 365 نسخة منه انها "باشرت بزراعة خمس اشجار مقدسة لدى اليابانيين تدعى ساكورا على طريق المطار كانت السفارة اليابانية اهدتها الى بلدية المنطقة الخضراء".



واضافت الامانة ان "هذه الاشجار تعتبر من الاشجار المقدسة لدى اليابانيين وتعد من اجمل الاشجار في العالم"، مشيرا الى انه "تم زراعتها على طريق مطار بغداد الدولي مع تأمين الرعاية اللازمة لها على مدار السنة".

واكدت الامانة انه "في حال نجاح زراعتها وتحملها الظروف المناخية للعاصمة ستقوم الملاكات الزراعية في بلدية المنطقة الخضراء بتكثير هذه الاشجار".

وأزهار الكرز أو ما يعرف باسم ساكورا باليابانية هو الاسم الذي يطلق على أشجار الكرز الخاصة بالزينة وأزهارها في اليابان، أما ثمار الكرز (يطلق عليه باليابانية اسم "ساكورانبو") فهو يأتي من صنف مختلف من هذه الشجرة.

