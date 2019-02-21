بالصور.. انقاذ اربعة اشخاص من تحت الركام بعد انهيار منزلهم في كربلاء

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أعلنت مديرية الدفاع المدني، الخميس، أن فرقها انقذت اربعة اشخاص من تحت الركام بعد انهيار منزلهم عليهم في قضاء الحر بمحافظة كربلاء.
وقالت المديرية في بيان تلقت " الخليج 365، نسخة منه، إن "غيارى الدفاع المدني في كربلاء المقدسة ، تمكنوا من انقاذ اربعة اشخاص من تحت الركام إثر انهيار دار سكني في منطقة الطاقة بقضاء الحر".
واضاف البيان، أن فرقها "طوقت المكان ووضعت علامات لمنع اقتراب المواطنين الى منطقة الخطر"، مشيرا الى "انقاذ اربعة اشخاص وتقديم الاسعافات الاولية، ونقلهم بواسطة عجلات الاسعاف الى مستشفى الحسيني العام لتلقي العلاج ".
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