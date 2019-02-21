عبد المهدي في البرلمان لإستبيان موقف الحكومة من التواجد الامريكي

الخليج 365/ بغدادكشف نائب عن تحالف البناء، الخميس، عن قرب استضافة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في البرلمان لأستبيان موقف الحكومة من التواجد الامريكي في العراق.

وقال نائب عن تحالف البناء، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "تحالفه والكتل السياسية الرافضة للتواجد الامريكي على الاراضي العراقية ستستضيف رئيس الوزراء داخل قبة البرلمان في بداية الفصل التشريعي المقبل لاستيضاح موقف الحكومة الرسمي من التواجد الامريكي وماهو موقف الحكومة من هذا التواجد".



وشدد "يجب على الحكومة متمثلة بعبد المهدي ان تحدد موقفها داخل قبة البرلمان من هذا التواجد الامريكي هل هي من طلبت هذا التواجد او لا ، خصوصا بعد تصريح السفارة الامريكية الذي اعلنته بان تواجد قواتهم بطلب الحكومة العراقية وخروجهم مرهون بطلب من الحكومة العراقية".

ودعا النائب الحكومة العراقية "لأن تاخذ بعين الاعتبار قرار الكتل السياسية الرافض للتواجد الامريكي على اراضينا وتعمل على تنفيذ هذا الرفض على ارض الواقع من خلال ابلاغ الجانب الامريكي بالخروج من اراضينا باسرع وقت دون اي قيد او شرط والالتزام بالاتفاقية الامنية التي خرجت بموجبها القوات الامريكية وهم خرقوها من جانبهم عندما هجمت عصابات داعش على محافظاتنا ولم يقدمو اي دعم للعراق والجميع يعلم بهذا الامر".

واضاف ان "الخراب الذي سببه الامريكان عند دخولهم العراق عند سقوط النظام البائد قد انتهى ولن نسمح بعودتة ثانيا وعلى الحكومة العراقية استيضاح موقفها الرسمي من هذا التواجد والقواعد الامريكية واذا كانت عاجزة على ان تخرج القوات الامريكية عندها سيكون لنا موقف وكلمة داخل قبة البرلمان ضد هذا التواجد لاتخاذ كافة الاجرأت لاخراج القوات الامريكية والاجنبية من اراضينا ومهما كان عنوان تواجدها لن نسمح به".

واكد القائم باعمال السفارة الامريكية لدى بغداد جوي هود، الثلاثاء 19 شباط الحالي، أن القوات الاميركية ستغادر العراق في حال طلبت الحكومة العراقية ذلك، مشددا أن "العودة ستكون صعبة جدا"، فيما اشار الى ان القوات العراقية ليست جاهزة لغاية الان لحفظ الامن الا بمساعدة القوات الاجنبية.

