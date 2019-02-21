داعش بدأ باستخدام تطبيق إلكتروني جديد لتواصل عناصره

اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: كشف النقاب اليوم عن قيام تنظيم داعش باستخدام تطبيق الكتروني جديد للتواصل مع عناصره لتصل أعداد حسابات التنظيم على هذه المنصة الشهر الماضي إلى اكثر من 700 مستخدم وذلك لوجود سهولة في انشاء الحساب.

وقال مركز الاعلام الرقمي العراقي إن أعضاء في تنظيم داعش بدأوا خلال الاسابيع القليلة الماضية باستخدام تطبيق ومنصة الكترونية جديدة للمراسلة الفورية بين الاشخاص تُدعى RocketChat.

وأشار المركز في تقرير له الاربعاء تابعته ""الخليج 365"" الى انه في نهاية السنة الماضية اوضحت الباحثة الاميركية من أصل عراقي ريتا كارتز الى ان عدة مجموعات مرتبطة بداعش اعلنت عن نفسها عبر قنوات تابعة لهاعلى تطبيق RocketChat والذي هو خدمة للتراسل مفتوحة المصدر تُستخدم للمحادثة والتجارة وفيها خيارات متعددة لانشاء القنوات والمجموعات.

وأضاف ان العديد من الوكالات الاخبارية منها وكالة ناشر للاخبار المرتبطة بتنظيم داعش حثّت مناصري التنظيم على استعمال التطبيق موضحة بان الاخبار ستنشر في هذا التطبيق قبل نشرها على قنوات التليغرام التابعة للتنظيم.

عدد مستخدمي التطبيق الجديد تجاوز الـ 700

وكشف المركز عن ان وكالة اعماق التابعة لداعش هي أول من قامت بتفعيل حساب على المنصة الجديدة ثم ازدادت اعداد حسابات التنظيم على المنصة ليصل في يناير الماضي الى اكثر من 700 مستخدم وذلك لوجود سهولة في انشاء الحساب اذ لايحتاج سوى رابط دعوة وايميل للالتحاق بالتطبيق.

وأوضح المركز الرقمي العراقي أن اعضاء التنظيم بدأوا بالبحث عن تطبيقات جديدة للتراسل بعد حملة شنتها عليهم ادارات مواقع التواصل وخصوصا تطبيق تلغرام الذي يقوم يوميا باغلاق العديد من القنوات التابعة لداعش بحيث وصل عدد القنوات التي اغلقها خلال الشهرالماضي الى 9122 قناة.

يذكر أن الباحثة كارتز من مواليد مدينة البصرة العراقية الجنوبية عام 1963 وهي محللة في شؤون الإرهاب ومؤسس مشارك لمجموعة البحث عن الإرهابيين الدوليين وهي شركة استخبارات خاصة مقرها واشنطن العاصمة.

ويتتبع المعهد الشبكات الإرهابية العالمية ويقوم باعتراض وتوزيع رسائل ومقاطع فيديو وتحذيرات مسبقة عن التفجيرات الانتحارية من شبكات اتصالات الجماعات الإرهابية.

يشار الى ان وكالة اعماق الاخبارية وبالانكليزية Amaq News Agency هي وسيلة الإعلام الرسمية لتنظيم داعش وتقوم بمهمة وكالة الانباء الرسمية للتنظيم وكان أول ظهور لها في أغسطس عام 2014 وهي أشهر المواقع التابعة للتنظيم رسميًا ومهمتها نشر أخبار التنظيم السياسية والعسكرية على مدار الساعة وبثّ تسجيلات مصورة لمعاركه وما يتعلق بها أضافة الى رسومات بيانية إخبارية توضح "إنجازاته" الميدانية كما أنها تؤكد أو تنفي تبني التنظيم لهجماته في الدول الأخرى.

