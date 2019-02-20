رفع الكتل الكونكريتية من محيط مكتب رئيس الوزراء وسط بغداد

الخليج 365/ بغدادأعلنت أمانة بغداد، الاربعاء، عن رفع الكتل الكونكريتية من محيط مكتب رئيس الوزراء وسط العاصمة.

وقالت الامانة، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، انها "قامت برفع الصبات الكونكريتية من محيط مكتب رئيس الوزراء في منطقة العلاوي وسط بغداد"، مشيرة الى أن ذلك "تم بالتنسيق والعمل المشترك مع القوات الامنية".

وأوضحت أمانة بغداد أن "كوادرها باشرت بحملة لتنظيف وتأهيل الموقع خصوصا انه مغلق منذ سنة 2004".



يشار الى أن عبد المهدي قرر في 14 تشرين الثاني 2018، اختيار "مبنى المجلس الوطني السابق" في منطقة العلاوي وسط بغداد، ليكون مكتبه الجديد، بدلا من المكتب المعتاد لرؤساء الحكومات السابقة داخل المنقطة الخضراء.