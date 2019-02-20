الملك السعودي يؤكد لعبد المهدي دعم بلاده للعراق وحرصها على امنه واستقراره

الخليج 365/ بغداداعرب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاربعاء، عن بالغ شكره وامتنانه للدعم الذي تبديه المملكة العربية السعودية للعراق، فيما أكد الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز حرص المملكة على امن واستقرار وازدهار العراق.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "عبدالمهدي تلقى، مساء اليوم، اتصالا هاتفيا من الملك سلمان بن عبدالعزيز، جرى خلاله بحث توسيع علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات بمايحقق المصالح المشتركة للشعبين العراقي والسعودي ويعزز فرص الامن والاستقرار في المنطقة".



وبحسب البيان فقد "أكد الملك سلمان دعم المملكة العربية السعودية للعراق وحرصها على امنه واستقراره وازدهاره ، وتجديد الدعم للخطوات التي تقوم بها الحكومة العراقية ولتوجهاتها في اعمار العراق".

فيما اعرب رئيس مجلس الوزراء عن "بالغ شكره وامتنانه للدعم الذي تبديه المملكة العربية السعودية للعراق واعتزازه بالمستوى الذي بلغته العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين ، وتطلعه للمزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري والنفطي وبناء علاقات شراكة تخدم الشعبين والمنطقة وتعزز امنها واستقرارها".

وبحسب مراقبون فأن المملكة العربية السعودية تسعى إلى جذب العراق كجزء من الجهود المشتركة مع الولايات المتحدة لوقف ما تصفه بـ"النفوذ الإقليمي الإيراني"، في حين تسعى بغداد إلى تحقيق منافع اقتصادية من العلاقات الأوثق مع الرياض.

وفي تشرين الاول 2017، أي قبل شهرين من إعلان العراق الانتصار على "داعش"، أنشأت الدولتان الجارتان مجلس التنسيق المشترك بين العراق والسعودية للمساعدة في إعادة إعمار المناطق المدمرة التي استعادتها القوات العراقية من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي.