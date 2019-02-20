عبد المهدي يؤكد امكانية تلبية مطالب المعلمين بالاراضي السكنية

الخليج 365/ بغدادأكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاربعاء، أن حكومته تبذل اقصى الجهود لتلبية الاحتياجات والمطالب المشروعة للمعلمين، مشيرا الى امكانية تلبية مطالب المعلمين بالاراضي السكنية "المخدومة".

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن عبد المهدي "استقبل ، اليوم، وفد نقابة المعلمين العراقيين وممثلي النقابة في المحافظات"، مبينا أنه "رحب بالحضور واشاد بالدور الذي تؤديه الهيئات التعليمية والتدريسية في بناء المجتمع واعداد الاجيال الواعية ".



واكد عبد المهدي ان "وسائل التعبير عن المطالب محترمة ونحن جميعا نعمل من اجل المصلحة العامة ونعلم بالمشاكل التي تعانيها مختلف الشرائح ومنهم شريحة المعلمين"، مؤكدا "نبذل اقصى الجهود لتلبية الاحتياجات والمطالب المشروعة ونعد بالاستجابة لكل مانستطيع والوصول الى الحلول الممكنة ".

وحول الابنية المدرسية قال رئيس الوزراء إن "الحاجة لبناء المدارس مشكلة تراكمت عبر السنين ولدينا عقود وخطط في هذا المجال"، كما اكد "امكانية تلبية مطالب المعلمين بالاراضي السكنية والعمل على ان تكون مخدومة ومتناسبة مع دخلهم وأعدادهم في جميع المحافظات ومضي الحكومة بالمشروع السكني الذي اطلقته في جميع المحافظات ولمختلف الشرائح والمستويات وتلبية الحاجة للوحدات السكنية".

وبحسب البيان، فقد "استمع رئيس الوزراء للمطالب التي عرضها نقيب المعلمين وعدد من ممثلي النقابة في المحافظات وجرى مناقشة الطلبات القابلة للاستجابة السريعة ، والاخرى التي تتطلب الدراسة والوقت الكافي وحصر الاعداد والفئات المستحقة ".

وعبر نقيب المعلمين عن "شكره للاستجابة السريعة للمطالب التي تقدموا بها وتقديم الحلول والمعالجات اللازمة للمشاكل والمقترحات المطروحة خلال اللقاء".

ودخلت عموم المدارس في البلاد يومي الأحد والاثنين الماضيين في إضراب شامل، بعد أن دعت نقابة المعلمين إلى إضراب في جميع المدارس، للمطالبة بإصلاح المناهج التربوية ودعم القطاع التعليمي.

