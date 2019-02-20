كتلة في مجلس كربلاء يؤكد صحة قراره باقالة المحافظ من منصبه

الخليج 365/ كربلاءأكدت كتلة في مجلس محافظة كربلاء، مساء الاربعاء، "صحة قراره" القاضي باقالة المحافظ عقيل الطريحي من منصبه، وذلك بعد ساعات من رد محكمة القضاء الاداري بالغاء قرار الاقالة.

وقالت كتلة "تفاهم كربلاء" في بيان صدر، مساء اليوم، وتلقت الخليج 365، نسخة منه، إنها "في الوقت الذي تحترم فيه مجلس محافظة كربلاء المقدسة قرارات محكمة القضاء الاداري الناتجة عن ثقته بالقضاء العراقي يود ان يبين لاهالي كربلاء، انه وضع مصلحة كربلاء المقدسة وجماهيرها كأولوية لا منافس لها، اذ أصدر قراره رقم (١٠) لسنة ٢٠١٩ المتضمن اقالة المحافظ من منصبه استناداً لاحكام القانون".



واضافت أن "محكمة القضاء الاداري اصدرت قرارها المرقم ٣٣١ بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢٠ والذي وردت فيه قرار الاقالة متعمدة بردها على الشكلية فقط من حيث الفترة الزمنية وتفسير الاغلبية المطلقة"، مشيرة الى أن "هذا يؤكد صحة الجانب الموضوعي في قرار المجلس المتمثل بهدر المال العام وسوء الادارة والتقصير المتعمد في تصرفات المحافظ وان هذا لايثني المجلس في المضي قدما في اصلاح الواقع المتردي للمحافظة من خلال اداء واجباته التي رسمها له القانون في الاستضافة والاستجواب والاقالة".

وقررت محكمة القضاء الاداري، اليوم الاربعاء، رد قرار مجلس محافظة كربلاء بشأن اقالة المحافظ عقيل الطريحي، مشيرة الى عدم توفر الشروط الشكلية التي حددها القانون في الاقالة.

وقرر مجلس محافظة كربلاء، في الثامن من كانون الثاني الماضي، اقالة المحافظ عقيل الطريحي من منصبه، وذلك بعد التصويت " بالاغلبية المطلقة".