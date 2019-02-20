بالصور.. وفود مؤتمر "مكافحة اعلام داعش" في نصب الجندي المجهول ببغداد

الخليج 365/ بغدادوضعت الوفود المشاركة في مؤتمر "مكافحة اعلام داعش وفكره" المقام حاليا في بغداد، مساء اليوم الاربعاء، اكاليل الزهور على نصب الجندي المجهول.

وقالت اللجنة الاعلامية للمؤتمر، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه "على هامش انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لمكافحة اعلام داعش وفكره ، وضعت الوفود المشاركة اكاليل الزهور على نصب الجندي المجهول وسط العاصمة بغداد".



وأوضحت أن "ممثل دولة قطر مطلق القحطاني وضع اكليلا من الزهور ممثلا عن الدول العربية المشاركة"، مشيرة الى أن "المشاركين استذكروا تضحيات العراقيين في دحر عصابات داعش، كما ثمنوا الحاضرون التنظيم العالي لفعاليات اليوم من اعمال المؤتمر متمنين للعراق وشعبه دوام الامن والتقدم".











وتستضيف العاصمة بغداد المؤتمر الدولي الرابع لمكافحة إعلام داعش وفكره، وذلك بمجمع المنصور في ساحة الاحتفالات الكبرى للفترة من 21 الى 22 من شهر شباط الحالي.

