بالفيديو: توثيق 15 شبكة للاتجار بالبشر في بغداد والمحافظات خلال 40 يوما

استدراج النساء للعمل ضمن شبكات الدعارة بات امراً يسيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الى ذلك، يتم ايضا استغلال كبار السن وذوي الإعاقة في ظاهرة التسول بالتقاطعات والاسواق، فضلا عن تجارة الأعضاء البشرية وتهريب العمالة الأجنبية... كل هذا وثقه المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر خلال فترة اربعين يوما، حيث رصد خلالها وجود خمس عشرة شبكة متخصصة في بغداد وعدد اخر من المحافظات.وأوضح تقرير للمرصد، أن الفتيات دون السن القانونية يمثلن نصف ضحايا جرائم الاتجار بالبشر، فضلا عن اشارته الى وجود من وصفهم بالمتنفذين في إقليم كردستان يعملون على استغلال فتيات نازحات وعوائل تعاني من فقر مدقع في العمل بالبارات والنوادي الليلية، وممارسة الجنس مع من يتكفل بإدخالهن إلى الإقليم، وتسهيل الإجراءات القانونية للإقامة، إضافة إلى منحهن مبالغ مالية.

والجدير ذكره، ان معظم جرائم الاتجار بالبشر بجميع أشكالها تتم عبر صفحات ومجموعات تديرها حسابات وهمية على منصات التواصل الاجتماعي بحرية شبه مطلقة. وقد وثق المرصد في بغداد، وجود شبكة للإتجار بالأعضاء البشرية تصطاد ضحاياها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مستغلة بذلك عوزهم المادي. إذ يتم نقل الضحايا من العاصمة إلى السليمانية لإجراء عمليات انتزاع الأعضاء داخل مستشفيات خاصة.

كما وثق وجود شبكتي اتجار بالبشر تدعيان في مواقع التواصل امتلاكهما مكاتب في بغداد وأربيل، اتضح فيما بعد انها مكاتب وهمية ولا وجود لها.

وفي محافظتي أربيل والسليمانية، وردت إلى المرصد معلومات موثوقة تفيد بوجود أربع شبكات اتجار بالأعضاء البشرية متخصصة ببيع وشراء الكلى.

كما وثق المرصد ايضا، وجود أربع شبكات في محافظة البصرة تستغل كبار السن وذوي الإعاقة في ظاهرة التسول بالتقاطعات والشوارع العامة في المحافظة، من دون مراعاة الظرف الصحي والإنساني للضحايا، حيث تجبرهم على العمل لساعات طويلة تصل إلى عشر ساعات متواصلة وبشكل يومي. ولا تتورع تلك الشبكات عن حرمانهم من الطعام والشراب حتى انتهاء ساعات تواجدهم في الشارع.

في حين تعمل شبكة اتجار بالبشر بمحافظة ذي قار على اصطياد أطفال وصبية واستغلالهم في ممارسة اللواط، وذلك مقابل مبالغ مالية تصل إلى مئتي دولار لليوم الواحد. وتعمل شبكة أخرى على استقطاب مراهقين دون السن القانونية من خارج المحافظة لممارسة اللواط.

وهنا يجدد المختصون مطالبتهم الجهات المعنية والمختصة، ببذل جهود أكبر للحد من هذه الجرائم ومعالجة أسبابها وتوفير ملاذات آمنة للضحايا. هذا فضلا عن تفعيل دور اللجنة المركزية العليا لمكافحة الاتجار بالبشر، واللجان الفرعية في المحافظات، وتفعيل وتطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر وإيقاع أشد العقوبات بحق كل المتورطين في هذه الجرائم.

يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.

