بالفيديو: شرطة واسط تطيح بمجموعة اجرامية اختطفت فتاة في قضاء الحي

اللجنة الامنية في مجلس محافظة وسط، اكدت اصرارها على بناء جهاز امني بعيد عن كل التجاذبات السياسية والاجتماعية. مع الاشارة ان هذه اللجنة المالية كرمت القيادة الامنية لجهودها بكشف خيوط الجريمة ونزع فتيل ازمة عشائرية كادت تزعزع امن المحافظة.
وبحسب الاجهزة الامنية والحكومة المحلية، فان تنسيق عال يجري بين الاجهزة الامنية في محافظة واسط والمحافظات الاخرى من اجل مطاردة المطلوبين للعدالة. وهذا ما يسهل عمل الجهاز الامني في الكشف عن الجرائم بسرعة كبيرة.
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