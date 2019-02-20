نائب يتهم وزير الكهرباء بـ"إقصاء الكفاءات" ويدعو إلى استجوابه وإقالته

الخليج 365/ بغداداتهم النائب عن كتلة الاصلاح والاعمار البرلمانية علي البديري، الأربعاء، وزير الكهرباء لؤي الخطيب بـ"إقصاء الكفاءات" الدرجات العليا والخاصة "والإبقاء على الفاسدين"، داعياً اللجان البرلمانية المعنية إلى استجواب الخطيب بـ"أسرع وقت" للمضي بسحب الثقة عنه.

وقال البديري في حديث لـ الخليج 365، إن "وزير الكهرباء الذي كنا نتمنى أن يكون حبل النجاة لإنقاذ العراقيين من كابوس الكهرباء الذي جثم على صدورهم طيلة السنوات السابقة رغم المبالغ المرعبة التي صرفت على هذا القطاع، جاء بتصريحات صادمة حين تحدث عن زيادة نسبة الكهرباء بالصيف المقبل بنسبة 15% فقط، ما يعني عذاباً جديداً يعيشه المواطن في الصيف المقبل".



وأضاف البديري، أن "الوزير إضافة إلى هذه التصريحات البائسة اتخذ إجراءات بعد تسنمه لمنصبه مثيرة للاستغراب من بينها قيامه بإقصاء جميع الكفاءات وأصحاب الخبرة من الدرجات العليا والخاصة والابقاء على الفاسدين والذين أثبتوا تخبطهم وفشلهم طيلة السنوات السابقة".

وتابع البديري، أن "اللجان البرلمانية المعنية بهذا الملف عليها الوقوف بجدية تجاه هذا الوزير مع بدء الفصل التشريعي المقبل واستجوابه بأسرع وقت للمضي بسحب الثقة عنه لأننا لسنا بحاجة إلى خراب جديد بهذا القطاع المهدم بالأصل".

