الدفاع المدني: احتمالية لانهيار السدة الفاصلة بين البصرة وميسان بسبب ارتفاع مناسيب المياه

الخليج 365/ بغدادأعلن مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان، الأربعاء، ارتفاع مناسيب المياه في أهوار محافظة ميسان، مشيراً إلى احتمالية انهيار السدة الفاصلة بين محافظتي البصرة وميسان نتيجة لذلك.

وقال بوهان في حديث لـ الخليج 365، إن "مناسيب المياه في أهوار ميسان ارتفعت، وهناك احتمال بانهيار السدة الفاصلة بين محافظتي البصرة وميسان".

وأضاف بوهان، أن "الدفاع المدني جهز فرق الانقاذ والجهد الهندسي لدوائر البلدية وتفعيل خطط الانقاذ والاخلاء والاسكان".



ولفت بوهان، إلى "إطلاق خطة الاسناد المتبادل بين المديريات، والإيعاز بإبقاء الفرق في المتابعة وتحريكها عند الحاجة".