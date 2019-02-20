أعلن مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان، الأربعاء، ارتفاع مناسيب المياه في أهوار محافظة ميسان، مشيراً إلى احتمالية انهيار السدة الفاصلة بين محافظتي البصرة وميسان نتيجة لذلك.
وقال بوهان في حديث لـ الخليج 365، إن "مناسيب المياه في أهوار ميسان ارتفعت، وهناك احتمال بانهيار السدة الفاصلة بين محافظتي البصرة وميسان".
وأضاف بوهان، أن "الدفاع المدني جهز فرق الانقاذ والجهد الهندسي لدوائر البلدية وتفعيل خطط الانقاذ والاخلاء والاسكان".
ولفت بوهان، إلى "إطلاق خطة الاسناد المتبادل بين المديريات، والإيعاز بإبقاء الفرق في المتابعة وتحريكها عند الحاجة".
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني: احتمالية لانهيار السدة الفاصلة بين البصرة وميسان بسبب ارتفاع مناسيب المياه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.