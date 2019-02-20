العشرات يتظاهرون قرب موقع نفطي غرب البصرة للمطالبة بالتوظيف

الخليج 365/ البصرةتظاهر العشرات من الشباب العاطلين عن العمل، الأربعاء، عند مدخل موقع البرجسية النفطي في محافظة البصرة للمطالبة بتوفير فرص عمل، فيما فرضت القوات الأمنية إجراءات مشددة في محيط الموقع.

وقال مراسل الخليج 365 في البصرة إن عشرات العاطلين عن العمل من أبناء قضاء الزبير خرجوا في تظاهرة قرب بوابة موقع البرجسية النفطي في القضاء لمطالبة الحكومة بالوفاء بتعهداتها في توفير فرص عمل لهم في مؤسسات القطاع النفطي، مبيناً أن المتظاهرين طالبوا بتفعيل مكتب التشغيل في الزبير.



ولفت المراسل الى أن القوات الأمنية استبقت خروج التظاهرة بفرض إجراءات مشددة في موقعها لحماية المتظاهرين ومنعاً لحصول أعمال شغب.

يذكر أن محافظة البصرة شهدت خلال الأشهر الماضية تظاهرات احتجاجية شبه اسبوعية للمطالبة بتوفير فرص عمل وتحسين الخدمات وإجراء اصلاحات ومحاسبة الفاسدين، وأكثر تلك التظاهرات حصلت قرب ديوان المحافظة، وبعضها قرب حقول ومنشآت نفطية.

