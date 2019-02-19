عبد المهدي: مطالب المعلمين مشروعة وسنعمل على تنفيذها

الخليج 365/ بغداداكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، ان مطالب المعلمين مشروعة، مؤكدا العمل على تنفيذها.

وقال عبد المهدي في كلمة له خلال المؤتمر الاسبوعي وتابعته الخليج 365، إن "مطالب المعلمين مشروعة وسنعمل على تنفيذها".

وبشأن تواجد قوات اجنبية في العراق اوضح عبد المهدي، أن "جميع القواعد العسكرية الموجودة في العراق هي عراقية ولا وجود لقواعد اجنبية".



وتابع عبد المهدي، أن "الازمات في المنطقة ذاهبة الى التسوية لان جميع الاطراف لا تريد الحرب بعد الان".