عبد المهدي: العراق معني بتطورات المعارك في سوريا وتطهير اخر جيب من داعش

الخليج 365/ بغداداكد القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، الثلاثاء، ان العراق معني بتطورات المعارك في سوريا وتطهير اخر جيب من تنظيم "داعش".

وقال عبد المهدي في كلمة له خلال المؤتمر الاسبوعي وتابعته الخليج 365، إن "العالم اليوم اكثر امنا وسلما بسبب التضحيات التي بذلها العراقيون في القضاء على داعش".

واضاف عبد المهدي، أن "العراق معني بتطورات المعارك في سوريا وتطهير اخر جيب من داعش".

