امانة بغداد تعلن رفع صبات كونكريتية امام مركز شرطة شمالي العاصمة

اعلنت امانة بغداد، الثلاثاء، رفع الصبات الكونكريتية من امام مركز شرطة شمالي العاصمة.
وقالت الامانة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إنه "تم رفع الصبات الكونكريتية من امام مركز شرطة حي سومر والمنطقة المحيطة به المتمثلة بتقاطع بغداد-كركوك في منطقة الشعب شمالي بغداد".
واضافت ان "رفع الصبات من هذا الموقع ساهم في خلق فضاء واسع وستعمل بلدية الشعب بالوقت المقبل على تطويره الى متنزه يخدم أهالي المنطقة".
يشار الى ان امانة بغداد اعلنت خلال الايام الماضية عن رفع العديد من الصبات الكونكريتية في مناطق مهمة من العاصمة.
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