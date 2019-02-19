رابطة المصارف الخاصة العراقية تكرم نخبة من مبدعي العراق

الخليج 365/ بغدادكرمت رابطة المصارف الخاصة العراقية، عددا من المبدعين العراقيين الذين اثروا الحركة الفكرية والثقافية في العراق، في الحفل الختامي لمعرض بغداد الدولي للكتاب لعام 2019.

وقالت رابطة المصارف الخاصة العراقية في بيان صحفي تلقت، الخليج 365، نسخة منه، "كرمت رابطة المصارف الخاصة العراقية عددا من الشخصيات المهمة في المجتمع العراقي التي أثروا الحركة الفكرية والعلمية والثقافية خلال مسيرتهم الطويلة بدرع التميز والابداع"، مشيرة إلى أن "الشخصيات هم الدكتورة شذى سالم والروائي احمد سعداوي والمسرحي عزيز خيون ورئيس جمعية الفنانين التشكيليين قاسم سبتي والنحات منذر علي والاقتصادي العراقي باسم جميل أنطون والشاعرة آية منصور والناشط المدني صقر ال زكريا والرسام ستار لقمان ورئيس اتحاد الناشرين عبد الوهاب الراضي والطفلين مهدي ومنتظر اللذان يمارسان رياضة الكيكوكشنكاي والحاصلان على الحزام الاسود من اليابان".



وأضافت أن "رابطة المصارف الخاصة العراقية تثمن وتقدر الدور الذي تلعبه هذه الشخصيات في دعم المجتمع"، مؤكدة أن "رابطة المصارف الخاصة تقوم بشكل متواصل على دعم الثقافة والفن العراقي عبر المبادرات التي اطلقتها بالتعاون مع البنك المركزي العراقي".

من جهة أخرى، قالت الفنانة العراقية، شذى سالم، خلال استلامها التكريم "افتخر اليوم ان اقف امامكم في هذا الحفل الكبير، واعرب عن شكري وامتناني لرابطة المصارف الخاصة العراقية والبنك المركزي على التكريم ودعمهم لمعرض الكتاب"، لافتة الى ان "الفن العراقي والثقافة العراقية ستبقى معطاءة".

بينما، قال الروائي العراقي احمد سعداوي، "اشكر رابطة المصارف الخاصة العراقية على هذا التكريم، والجهات التي دعمت ورعت معرض الكتاب الى جانبها، كما اوجه التحية لكل من زار وانجح معرض الكتاب في هذه التظاهرة الثقافية الكبيرة".

وفي ختام الحفل قدم علي طارق بالنيابة عن موظفي رابطة المصارف الخاصة العراقية، رمزا فريدا من نوعه وهو رمز الابداع الى رئيس الرابطة وديع الحنظل، الذي قال في كلمة خلال تسلم هذا الرمز، إن "فريق الرابطة يعمل كالجسد الواحد، ولولا هذه الروح التي يعملون بها لما نجحوا في تنظيم هذا المحفل، بالاضافة الى الشركاء الاساسيين بضمنهم محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، والمصارف وشركات الصرافة واتحاد الناشرين ومنظمات المجتمع المدني"، لافتا الى ان "رابطة المصارف الخاصة العراقية ماضية في تحقيق اهدافها".

