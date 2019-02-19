المرور تعلن تشكيل لجنة لإعادة النظر باجور الخدمة الجديدة وتجديد العقود

الخليج 365/ بغدادأعلنت مديرية المرور العامة، الثلاثاء، عن تشكيل لجنة عليا لإعادة النظر بأجور الخدمة الجديدة وتجديد العقود المرورية.

وقال العميد عمار وليد من إعلام المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "استجابة لمناشدات المواطنين، وزارة الداخلية شكلت لجنة عليا لإعادة النظر باجور الخدمة الجديدة".

وأضاف وليد، أن اللجنة ستعيد النظر في "اجور تجديد العقود المرورية وموافقة منح افتتاح مكتب العقود".

