مصدر بالنفط يعزو تأخر تنفيذ نقل وكيل الوزير لشؤون التوزيع الى "اجراءات ادارية"

عزا مصدر مسؤول في وزارة النفط، الثلاثاء، تأخر تنفيذ نقل وكيل الوزير لشؤون التوزيع الى "اجراءات ادارية"، نافيا ماتناقلته وسائل الاعلام عن امتناعه.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع معتصم أكرم لم يمتنع عن تنفيذ قرار بتدويره من منصبه إلى وكيل الوزارة لشؤون الغاز"، مشيرا الى أن "تنفيذ القرار بحاجة الى اجراءات ادارية".
وكان وزير النفط ثامر الغضبان أصدر، الخميس (14 شباط 2019)، أمراً وزارياً يقضي باستبدال وكلاء ومدراء عامين، ونص الأمر على أن يتولى معتصم أكرم حسن منصب وكيل الوزارة لشؤون الغاز بدلاً عن منصب وكيل الوزارة لشؤون التوزيع.
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