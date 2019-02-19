تحقيق الشعب تصدق اعترافات عصابة لتسليب العجلات في بغداد بينهم نساء

أعلن مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، عن تصدقت محكمة تحقيق الشعب التابعة لرئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية اعترافات اربعة متهمين بينهم امرأتان شكلوا عصابة لتسليب العجلات في بغداد.
وقال المركز الإعلامي للمجلس في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "القوات الأمنية وبمتابعة وإشراف من قبل القاضي المختص ألقت القبض على أربعة متهمين ارتكبوا عمليات سلب للعجلات في مناطق الرصافة من العاصمة بغداد".
وأضاف البيان، أن "المتهمين كانوا يقومون بتأجير سيارات الأجرة من مناطق الكرخ بواسطة نساء والذهاب إلى مناطق الرصافة ليقومون بسلب العجلة هناك"، مبيناً أن "المحكمة صدقت اعترافات المتهمين الأربعة واتخذت الإجراءات كافة بحقهم وفقا لأحكام المادة 442 من قانون العقوبات العراقي".
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