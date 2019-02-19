بالصور.. أعادة سيارتين متضررة في منفذ سفوان الحدودي

الخليج 365/ بغداداعلنت السلطة الجمركية في مركز جمرك سفوان الحدودي، الثلاثاء، عن اعادة إصدار سيارتين صالون مخالفة امريكية ومكسيكية المنشأ إلى الجانب الكويتي.

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "لجان الكشف الكمركي في المركز المذكور ضبطت سيارتين متضررة الممنوع استيرادها بعد التفتيش الدقيق حيث حاول اصحاب السيارات إيهام مفتشي الكمارك بأنها جديدة علماً بأن منع السيارات المتضررة جاء وفقا لقرار مجلس الوزراء / لجنة الشؤون الإقتصادية المرقم ٤٣٥ في الـ26 من نيسان 2018".



وأضافت الهيئة "أنها قامت بأتخاذ الإجراءات القانونية بحقها واعادتها الى جهة الأصدار وفقا للتعليمات والضوابط النافذة".