السفارة الامريكية ببغداد: ترامب لايريد الحرب مع ايران مطلقا

اكدت السفارة الامريكية في بغداد، الثلاثاء، أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب لايريد الحرب مع ايران "مطلقا"، كما اشارت الى أن القوات الامريكية لن تستخدم الاجواء او الاراضي العراقية للهجوم على اي مكان او اية دولة.
وقال القائم باعمال السفارة الامريكية جوي هود، في حديث لعدد من وسائل الاعلام بينها الخليج 365، إن "تصريحات الرئيس ترامب في وقت سابق كانت تقول إنه لا يريد من القوات الامريكية ان تضطلع في حروب لاحاجة لنا بها"، مؤكدا أن "ترامب لايريد الحرب مع ايران مطلقاً".
وبين هود أن "الرئيس ترامب قد صرح بذلك عدة مرات مسبقا"، مؤكدا "نحن نستخدم الوسائل الدبلوماسية كالعقوبات الاقتصادية".
واضاف أن "القوات الامريكية لن تستخدم الاجواء او الاراضي العراقية للهجوم على اي مكان او اي دولة"، مشيرا الى أن "الرئيس ترامب لايقترح اي تغييرات او تعديلات للاتفاقية الاستراتيجية بين العراق وامريكا".
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