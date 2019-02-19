صحيفة تكشف عن تواصل العراق مع قسد بشأن العراقيين الموجودين لديها من "داعش"

الخليج 365/ بغدادكشفت صحيفة خليجية، الثلاثاء، عن تواصل العراق مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بشأن العراقيين الموجودين لديها من "داعش"، مبينة ان الهدف من ذلك هو لغرض محاكمتهم وفقا للقانون العراقي.

ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي قوله ان "هناك تواصلاً بين العراق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) بشأن العراقيين الموجودين لديها من عناصر التنظيم وكذلك المدنيين"، مبينا ان "العراق يرغب باسترداد مسلحي داعش ومحاكمتهم وفقاً للقضاء العراقي، وكذلك وضع برنامج لعودة المدنيين أيضاً الذين يتواجدون حالياً في معسكرات لجوء بالحسكة ودير الزور".



واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "عدد المعتقلين من العراقيين كثير"، مرجحاً أنّ "من بينهم إرهابيون متورطون بجرائم داخل العراق".

وتابع المصدر ان "ضباطا عراقيين من الاستخبارات يتولون التواصل مع قيادات بمليشيات قسد بهذا الخصوص، وبخصوص المدنيين الذين تقررت إعادتهم براً إلى نينوى والأنبار ونقلهم إلى معسكرات نزوح ريثما يتم التأكد من ملفاتهم الأمنية وإجراء جرد كامل للمعلومات عنهم".

يأتي ذلك بعد يومين من تصريحات للمتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مصطفى بالي، قال فيها إنّ "عدد المعتقلين الأجانب عدا العراقيين يبلغ 1300 معتقل لديهم"، مبيناً "أنهم طالبوا دولهم بتسلمهم، لمحاكمتهم لديها، بما أننا في شمال سوريا لا نملك أرضية قانونية معترف بها، لكن لم يتم التجاوب معنا"، داعياً الأمم المتحدة إلى إنشاء محكمة دولية خاصة بهم.

