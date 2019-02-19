مصدر: وكيل بوزارة النفط يمتنع عن تنفيذ قرار تدويره إلى منصب آخر

الخليج 365/ بغدادكشف مصدر مطلع، الثلاثاء، عن "امتناع" وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع معتصم أكرم عن تنفيذ قرار بتدويره من منصبه إلى وكيل الوزارة لشؤون الغاز، مشيراً إلى "ضغوط" تمارسها قيادات سياسية كردية لإلغاء القرار أو التريث به.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك قراراً سابقاً لرئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة بتدوير وكلاء الوزراء وفق معطيات المصلحة الوطنية والاصلاح".



وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "من بين عمليات تدوير الوكلاء كان تدوير وكيل وزارة النفط، لكن القوى الكردية رفضت تدوير وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع معتصم أكرم إلى وكيل الوزير لشؤون الغاز".

ولفت المصدر، إلى أن "القرار صدر وواجب التنفيذ لكن الوكيل يمتنع عن تنفيذه، وهناك ضغوطاً تمارسها قيادات سياسية كردية على أعلى المستويات لإلغاء القرار أو التريث به وإبقاء الوكيل في منصبه لدوافع معينة تخدم الكرد".

وكان وزير النفط ثامر الغضبان أصدر، الخميس (14 شباط 2019)، أمراً وزارياً يقضي باستبدال وكلاء ومدراء عامين، ونص الأمر على أن يتولى معتصم أكرم حسن منصب وكيل الوزارة لشؤون الغاز بدلاً عن منصب وكيل الوزارة لشؤون التوزيع.

