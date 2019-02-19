خفايا عن تنظيم داعش يكشفها ارهابيين عبر كاميرا "خط أحمر"

وفي حلقة هذا الاسبوع، سيتم تسليط الضوء على قصة الارهابي أحمد جاسم حسن المعروف بأبو مشاعل، والارهابي زياد خليف فارس المعروف بأبو محمد.
هذين الارهابيين اشتركا مع التنظيم في أغلب العمليات التي خطط لها داعش. وأحدهما حائز على 5 سبايا ايزيديات كجوائز من قيادة ولاية نينوى.
فما الذي دفعهما للقيام بهذه الاعمال الاجرامية والارهابية؟ وكيف كانت تتم العمليات؟
لمزيد من التفاصيل، تابعوا "خط أحمر" الليلة في تمام الساعة 9:30 مساء على السومرية.
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